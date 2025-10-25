Трое граждан Китая были задержаны в Тбилиси при попытке незаконного приобретения ядерных материалов — двух килограммов урана. Об на брифинге сообщил первый заместитель главы Службы государственной безопасности Лаша Маградзе.

По данным ведомства, за товар граждане Китая планировали заплатить 400 тыс. долларов. Согласно следствию, уран планировали нелегально переправить в Китай через территорию Российской Федерации.

«Один из граждан КНР, находившийся на территории Грузии с нарушением режима, для осуществления преступного замысла привез в Грузию экспертов, заинтересованных в приобретении урана, и начал активный поиск ядерных материалов по всей стране. Координацию указанных действий осуществляли из Китая другие члены преступной группы», – сообщил Маградзе.

В ходе согласования деталей сделки СГБ получила оперативную информацию, которая позволила установить личности подозреваемых и задержать их.

Уран, который приобретали граждане Китая, показали на оперативных кадрах задержания.

В рамках расследования также прошли обыски в местах их временного проживания в Тбилиси и Батуми.

Следствие продолжается по статье о незаконном обращении с ядерными материалами (часть 1 статьи 230 УК Грузии). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет». (newsgeorgia.ge)