21 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил требование Армении о применении к правительству Азербайджана промежуточных мер в отношении двух военнослужащих этой страны, подозреваемых в терроризме, незаконном пересечении государственной границы и совершении других преступлений.

Об этом АПА сказал заместитель председателя Верховного Суда Чингиз Аскеров.

«В частности, в Европейский суд было направлено требование Армении о применении промежуточной меры на том основании, что в Азербайджане в отношении 2 армянских военных якобы проявляется отношение, противоречащее статье 2 (право на жизнь) и статье 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции по правам человека. Правительство Азербайджана представило в ЕСПЧ соответствующие аргументы и доказательства о том, что конвенционные права армянских военнослужащих надлежащим образом гарантируются в Азербайджане и нет никакой опасности их жизни или здоровью. ЕСПЧ, основываясь на позиции правительства Азербайджана, отклонил ходатайство Армении о применении в отношении Азербайджана промежуточной меры – в соответствии с правилом 39 Регламента Европейского суда», — сказал он.