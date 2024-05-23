Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полностью отклонил жалобы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором оспаривалась справедливость уголовных дел против него.

с о нарушении статей 6, 7 и 18 Европейской конвенции. Они регулируют «пределы использования ограничений в отношении прав» и защищают «право на справедливое судебное разбирательство».

Дело «Саакашвили против Грузии» (заявления № 6232/20 и № 22394/20) касалось двух отдельных уголовных дел, по которым Саакашвили заочно осудили в 2018 году.

Первое – о превышении служебных полномочий в связи с избиением депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году. Саакашвили, по версии прокуратуры, решил наказать оппонента за критику в одной из тбилисских газет.

Второе связано с резонансным делом о гибели Сандро Гиргвлиани. Четверо полицейских, привлеченных к ответственности в связи с преступлением, оказались в числе 170 других силовиков, помилованных президентом в январе 2009 года.

По этим делам бывшего главу государства приговорили к трем и шести годам тюрьмы соответственно. По принципу поглощения срок составил шесть лет. Именно этот срок Саакашвили отбывает после того, как вернулся в Грузию и был задержан в октябре 2021 года.

Саакашвили утверждает, что приговор по делу Гелашвили основывался на показаниях всего двух свидетелей, которые цитировали слухи. Это экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе и экс-глава Минобороны Ираклий Окруашвили. Оба политика были оппонентами Саакашвили.

Что касается другого дела, в иске отмечено, что помилование – это прямая прерогатива и право главы государства. Саакашвили также утверждает, что судья, рассматривавший дело, не был ни беспристрастным, ни независимым.

Суд признал неприемлемыми жалобы Саакашвили о политическом преследовании. Это статья 18 Конвенции – «ограничение на использование ограничений прав» суд признал неприемлемыми.

По оценке ЕСПЧ, Саакашвили не смог обосновать утверждения о наличии у властей скрытого мотива – препятствование его участию в грузинской политике с помощью уголовного преследования.

«Суд единогласно признал неприемлемой обе жалобы истца 6232/20 и 22394/20 по статье 18 ЕКПЧ», — говорится в постановлении.

ЕСПЧ также не установил нарушений статьи о «праве на справедливое судебное разбирательство и допрос свидетелей». Там считают, что национальные суды объективно рассматривали доказательства против Саакашвили, а судьи были беспристрастными.

Пятью голосами против двух ЕСПЧ не подтвердил нарушений статьи об «отсутствии наказания без закона». Оно касалось помилования полицейских.

«При конкретных обстоятельствах дела г-н Саакашвили мог обоснованно предположить, что использование своего права помилования для искажения процесса правосудия по делу об убийстве приведет к его уголовной ответственности по грузинскому законодательству», – говорится в сообщении суда.

Это первое решение ЕСПЧ по уголовным делам, за которые Саакашвили был осужден в Грузии после смены власти обещаниями в 2012 году.

Сейчас в Тбилиси продолжается рассмотрение еще трех дел, начатых против экс-президента при правлении «Грузинской мечты». (newsgeorgia.ge)