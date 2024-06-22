В России МВД, ФСБ, МЧС, таможенная служба и Федеральная служба судебных приставов получили указание предлагать подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам заключить контракт с Минобороны и получить освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на службу в армию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации газеты, обращение от желающих отправиться на войну против Украины следователи должны незамедлительно направить для рассмотрения в военкоматы. Для контроля за мобилизацией обвиняемых по уголовным статьям будут составлены их списки с указанием преступлений.

«Коммерсантъ» пишет, что после возбуждения уголовного дела обвиняемому практически сразу предлагается «армейская альтернатива». Если человек соглашается, то его данные направляются в ближайший военкомат. Главные требования — возраст от 18 до 65 лет и физическое состояние.

Если военкомат соглашается на заключение контракта с подследственным, его уголовное преследование приостанавливается, а полностью прекращается после награждения обвиняемого госнаградой, завершения боевых действий и «утраты жизни или здоровья».

Адвокат Александр Почуев в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что представители ведомств активно «активно исполняют установку по вербовке».

«Как правило, данный контингент пополняет личный состав подразделений «Шторм», — сказал Почуев.