Арестованные россияне оказались в Ливии из-за закончившейся солярки

Вернувшиеся из Ливии трое россиян и украинец оказались моряками. На их яхте закончилось топливо, и они решили дозаправиться в этой африканской стране. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщил журналистам член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Моряки, была прогулочная яхта. У них закончилась солярка, они решили завернуть в Ливию заправиться. Из них, предположительно, выбивали какие-то показания», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в воскресенье самолет с освобожденными россиянами и гражданином Украины прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

2 января Малькевич сообщил, что несколько недель назад группа россиян была похищена в Ливии, но при участии российских дипломатов вопрос об их возвращении был решен.

Позднее в тот же день министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Сияла заявил, что возвращающихся на родину граждан России в Ливии не похищали. Россияне заплыли в ливийские воды и были арестованы.