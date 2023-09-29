В Армении арестован политический активист, призывавший к покушению на Пашиняна.

Об этом сообщает Спутник Армения.

Активист прозападного политического блока «Национально-демократический полюс» Мушег Шушанян арестован на два месяца.

Иск Следственного комитета об аресте Шушаняна был подан судом, в настоящее время продолжается предварительное следствие.

Напомним, Шушанян был задержан вчера Следственным комитетом Армении. В качестве причины его задержания приводится призыв к покушению на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.