Иранский активист, этнический азербайджанец Пуйа Пурхеммети в связи с уголовным преследованием бежал из Исламской республики и попросил политическое убежище в Азербайджане.

Об этом сообщил источник, близкий к родственникам Пурхеммети.

Пурхеммети был одним из организаторов протестной акции в Тебризе 29 сентября 2022 г., проводимой в связи с убийством полицией нравов 22-летней Махсы Амини.

«После протестной акции он был арестован, подвергся пыткам.

Иранский суд приговорил его к 3 годам лишения свободы по обвинению в организации антиправительственных протестов вместе с «внутренними и иностранными силами». Согласно приговору, после освобождения он еще в течение двух лет не может покинуть Иран. В период содержания под стражей он продолжал подвергаться тяжким пыткам. 9 октября 2023 г. Пуйа Пурхеммети был освобожден под залог. Однако сразу после выхода на свободу его стали разыскивать, чтобы вновь арестовать. Поэтому 12 октября он прибыл к азербайджанской границе и в районе Биласувара, подняв белый флаг сдался азербайджанским пограничникам», — рассказал источник.

По его словам, Пурхеммети попросил политического убежища в Азербайджане или выезда в третье безопасное для него государство.

«Мы просим руководство Азербайджана не выдавать Пуйу Пурхеммети властям Ирана. Мы просим международные организации, и в частности Верховный комиссариат ООН по делам беженцев как можно скорее посетить Пурхеммети и помочь в обеспечении его безопасности и спасения жизни. Ибо если Пурхеммети вернут в Иран, то его ожидает смертная казнь», — далее отметил источник.

В свою очередь, в Азербайджане против Пурхеммети открыли уголовное дело по обвинению в нарушении ст. 318.1 ( незаконное пересечении границы) УК Азербайджана. Решением Сабаильского районного суда от 14 октября в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Расследование проводит следственное управление государственной пограничной службы.

Гражданин Ирана Пуйа Пурхеммети родился в 1987 годк в Иранской Джульфе. Он прописан в городе Тебризе, имеет высшее образование, семейный. (Turan)