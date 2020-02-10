Араш возвращается в Баку

Популярный певец Араш, который в 2009 году в дуэте с Айсель Теймурзаде принес Азербайджану третье место на конкурсе «Евровидение», впервые даст сольный концерт в Баку.

Шоу иранского певца с азербайджанскими корнями состоится 22 марта во Дворце Гейдара Алиева, — сообщили # в пресс-службе концертного комплекса.

В 2009 году Араш написал песню «Always», которая победила в национальном отборе «Евровидения». Именно эту композицию национальное жюри отобрало среди 30 других, присланных местными и иностранными авторами.

Композицию было решено исполнить в дуэте – так Араш присоединился к Айсель, победительнице локального отбора, и отправился с ней в Москву, — город-хозяин евросонга 2009 года.

Успех песни представителей Азербайджана был огромным, до победы не хватило совсем чуть-чуть. Но почетное третье место, которое досталось артистам, вошло в историю лучших выступлений Азербайджана на конкурсе «Евровидение».

Араш родился в Иране, но его прадедушка был родом из Азербайджана. Карьеру певец строил в Швеции, куда перебрался еще в юном возрасте. В 2004 году он выпустил сингл Boro Boro, который возглавил хит-парады. Так к Арашу пришла долгожданная слава.

Последовавший за этим концерт в московском спорткомплексе «Олимпийский» собирает рекордные для певца 40 000 зрителей. Из безусловных достоинств песен Араша следует отметить, конечно же, то, что зачастую он исполняет их на непривычном для европейцев фарси. Тем не менее, даже лингвистически непонятные для массового слушателя песни все равно становятся хитами.

После успешного выступления на «Евровидении», Араш презентует сингл «Broken Angel», который исполняет в дуэте с Хеленой, песня стала популярной не только в Европе, но и во всех странах СНГ, как и последующие их совместные треки «Dooset daram» и «One day».

В марте 2011 года завершились съемки фильма «Сезон носорогов» иранского режиссера Бахмана Гхобади, где партнершей Араша стала дива мирового кинематографа Моника Беллуччи.

В октябре 2012 года состоялась премьера новой песни Араша «She Makes Me Go», записанной при участии обладателя Grammy Awards ямайского певца Шона Пола. В ноябре 2014 года состоялся долгожданный релиз третьего студийного альбома под названием «Superman» — альбом записывался на протяжении 6,5 лет. В него вошли 13 композиций и 4 бонус-трека.

Летом 2018 года Араш выпустил песню «Goelie Goelie» совместно с российской певицей Нюшей и двумя реперами Pitbull и Blanco, посвященную ЧМ по футболу в России.

Летом 2019 года Араш порадовал поклонников клипом «One Night in Dubai», главную роль в котором исполнила российская модель Алена Шишкова.

На концерте в Баку певец исполнит все свои старые хиты, новые композиции, и в качестве сюрприза представит несколько премьер.