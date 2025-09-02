7 сентября на площади у торгового центра Deniz Mall состоится баскетбольный турнир

Red Bull Half Court Azerbaijan, сообщает #.

Ажиотаж вокруг состязания в этом году огромный: более 8000 игроков из разных стран будут бороться за звание лучших в мире.

Победителей национального финала ждет ответственный этап — они получат право участвовать в мировом финале, который пройдет в Дубае, с 27 по 29 ноября.

Правило игры простое: атакуй, забивай, побеждай!

Red Bull Half Court — это самые безумные моменты уличного баскетбола!

Информационный партнер национального финала — CBC SPORT, официальные глобальные партнеры FILA и Spalding.

Вход на игру — свободный!