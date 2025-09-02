7 сентября на площади у торгового центра Deniz Mall состоится баскетбольный турнир
Red Bull Half Court Azerbaijan, сообщает #.
Ажиотаж вокруг состязания в этом году огромный: более 8000 игроков из разных стран будут бороться за звание лучших в мире.
Победителей национального финала ждет ответственный этап — они получат право участвовать в мировом финале, который пройдет в Дубае, с 27 по 29 ноября.
Правило игры простое: атакуй, забивай, побеждай!
Red Bull Half Court — это самые безумные моменты уличного баскетбола!
Информационный партнер национального финала — CBC SPORT, официальные глобальные партнеры FILA и Spalding.
Вход на игру — свободный!