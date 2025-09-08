В ходе национального финала Red Bull Half Court, который состоялся перед торговым центром Deniz Mall в Баку опредедились сильнейшие мужская и женская команды Азербайджана по уличному баскетболу.

Победителями, прошедшими в международный финал из 32 мужских и 8 женских команд, участвующих в турнире, стали команды Lane P (мужчины) и Baku Flame (женщины), собщает #.

Обе команды представят Азербайджан на мировом финале Red Bull Half Court, который пройдет в Дубае с 27 по 29 ноября.

В мировом финале примут участие участники из более чем 20 стран.

Сегодня, Red Bull Half Court, объединяющий более 8000 игроков со всего мира, считается одним из крупнейших международных турниров по уличному баскетболу.

Red Bull Half Court — международный турнир по самому быстрому виду баскетбола в формате 3×3.

Информационным партнером турнира выступает CBC Sport, а глобальными партнерами — бренды FILA и Spalding.

Соревнование было организовано при организационной поддержке Федерации баскетбола Азербайджана и торгового центра Deniz Mall.

Победителям были вручены мячи Spalding, разработанные специально для этой игры.

Цель игры — набрать как можно больше очков, прорываясь сквозь защиту соперника и забрасывая как можно больше мячей в корзину за ограниченное время.