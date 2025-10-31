2 ноября на первом этаже Crescent Mall состоится национальный финал Red Bull Tetris.

Как сообщает #, в финале встретятся 8 игроков игры Tetris, показавшие наилучший результат в период проведения турнира с 4 июля по 29 октября.

Участники набирали очки, играя в игру на сайте redbull.com с мобильных устройств.

Финал будет проводиться по официальным правилам Tetris с использованием контроллеров PS, Xbox и др.

Победитель представит Азербайджан на мировом финале, который пройдёт в Дубае с 11 по 13 декабря.