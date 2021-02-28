Ара и боевики: привычный бред Айвазяна

Люди среднего и старшего поколения, в квартирах которых стояли проигрыватели, прекрасно помнят звучание песен на искореженных, поцарапанных пластинках. Ровно такие же звуки сейчас издает министр иностранных дел Армении Ара Айвазян. «Все иностранные наемники, переброшенные Турцией и Азербайджаном в зону нагорно-карабахского конфликта, должны быть незамедлительно и полностью выведены из региона», — заявил он в интервью РИА Новости.

Этот Ара упорно утверждает, что «Азербайджаном и Турцией были переброшены в зону конфликта иностранные боевики-террористы – этот факт был подтвержден нашими международными партнерами и в первую очередь странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ на самом высоком уровне». Врет, как дышит. А дышит часто. Нервничает потому что.

Не знаю, кого именно Айвазян называет «армянскими международными партнерами». Если президента Франции Макрона, который поверил армянскому фейку и поднял этот вопрос в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, то ему был давно уже дан жесткий ответ. Глава нашего государства попросил у Макрона доказательств, после чего месье Эммануэль стушевался. Он до сих пор их ищет. Днем с огнем или без оного, но найти не может.

И Ара, который Айвазян, это прекрасно знает. Как и про то, что никакого заявления от стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, в котором бы приводились факты участия на стороне Азербайджана мифических боевиков, не было. Да и не могло быть. Армянская армия была разгромлена азербайджанскими военнослужащими. Причем, нашей стороной даже не был использован огромный резерв, численностью в десятки тысяч человек. Не понадобилось просто, враг капитулировал к тому времени.

Кроме того, уже весь мир признал, что азербайджанская армия одержала победу в войне нового поколения, где важнейшую роль играли беспилотники. Главе МИД РА никто, похоже, так и не объяснил, что никто и никогда не поручит управлять беспилотниками каким-то боевикам. Ибо, их уровень квалификации будет спорен, а управлению беспилотниками учат годами. Своих военнослужащих учат, не доверяя все это тому, кто существует только в фантазиях армянских мифотворцев.

Кстати, своим заявлением глава МИД РА ставит в неловкое положение Россию. Ведь, согласно утверждению Айвазяна, мифические боевики преспокойно себя чувствуют там, где несут службу российские миротворцы. Возникает вопрос — куда они смотрят? Есть и ответ — прямо смотрят. Потому, что невозможно увидеть то, чего в реальности не существует. А за провокационное заявление глава МИД РА может получить от россиян такой же жесткий ответ, как премьер-министр РА Никол Пашинян за рассуждения о «взорвавшемся на 10 процентов «Искандере».

И это далеко не единственное, о чем стоит беспокоиться Аре. Ведь в Армении царят ныне хаос, глубокий внутриполитический кризис, двоевластие. Все это уже привело к ряду жестких заявлений от различных стран мира на тему ситуации в РА. Которая рискует погрязнуть в гражданской войне и растерять остатки суверенитета и независимости. В любом случае, имидж Армении в мире уже серьезно пострадал.

Плюс, весьма интересные сведения опубликовала газета «Паст». По ее сведениям, Пашинян не позволяет реагировать МИД РА — отвечать на заявления руководства Турции. «В частности, согласно сообщениям наших источников, на заявление МИД Турции о попытке «государственного переворота», а также заявления других турецких официальных лиц должен был ответить МИД РА, даже был составлен текст, однако Пашинян запретил распространить его 25 февраля. Это в очередной раз вызвало гнев в дипломатическом корпусе», — утверждает издание.

Согласно утверждению которого скоро с требованием отставки Пашиняна выступит ряд дипломатов, в том числе и послы. То есть, Аре Айвазяну сейчас нужно еще думать о том, что делать с бунтом послов и дипломатов и к какому лагерю примкнуть. Плюс, судьба его самого висит на волоске. Недавно Telegram-канал Mediaрort сообщал о том, что главу МИД РА отправят в отставку. Указывалось, что сейчас ведутся работы по поиску нового кандидата на должность главы МИД РА, после чего и будет объявлено об отставке.

Сам Айвазян попытался пробежать между струйками, отвечая на вопрос армянских СМИ по этому поводу. «Я продолжаю работать и в довольно-таки активном режиме», — заявил он 23 февраля. Так никто и не говорил, что ему нужно снижать активность до того, как Айвазяну найдут замену. Так что, похоже, он просто играет словами, изображает хорошую мину при плохой игре. Или же пытается усидеть в кресле, делая лживые заявления. И особо комично они звучат на фоне поступающих из Армении сообщений, где боевиков скоро можно будет найти на улицах Еревана. С обеих сторон конфликта.