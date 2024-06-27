Хотя Армения на словах декларирует свою приверженность к миру с Азербайджаном, на деле противная сторона безответственными и провокационными заявлениями всячески пытается торпедировать процесс мирного соглашения.

Мы уже привыкли к тому, что человек-флюгер, по совместительству — премьер-министр Армении Никол Пашинян, на политическом поприще прослыл «двуликим Янусом». И если когда-нибудь он войдет в «древнюю» армянскую историю, то исключительно как политик, у которого «семь пятниц на неделе».

Однако, как говорится, дурной пример заразителен. Члены пашиняновской команды в своем двуличии не отстают от своего главаря, то и дело выступая с откровенно глупыми заявлениями, которые не могут не раздражать Азербайджан. И чем больше вербальных (и не только) провокаций с армянской стороны, тем дальше стороны от мира, а, следовательно, ближе к военной развязке.

А это самый худший вариант, в первую очередь, для самой Армении. Но, судя по всему, представители армянской политической элиты не до конца понимают простую истину, продолжая заниматься словоблудием.

Вот и вчера секретарь Совета безопасности «страны камней» Армен Григорян разродился словесной диареей, которой умудрился задеть не только Азербайджан, но и Россию.

«Россия пришла, передала «Нагорный Карабах» (кавычки #) Азербайджану и вернулась в Россию». Об этом он заявил в беседе с журналистами.

«Когда Армения полностью зависела от России, у нас не было войны? У нас была война. Давайте констатируем, что до сих пор мы находились в состоянии войны из-за этой существующей ситуации. Мы пытались добиться стабильности с помощью этих изменений, и мы уверены, что эти изменения принесут стабильность», — глубокомысленно изрек Григорян, говоря об изменении внешнеполитического вектора.

Ну, армянские сказки о том, что Азербайджану «подарили» Карабах, в 44-дневной войне победили не азербайджанцы, а турки, пакистанцы, террористы и другие, из разряда покрывшихся плесенью. Можно было бы махнуть на этот бред рукой, если бы не одно большое НО. Речь идет об армянах. И если спустить им подобную провокацию один раз, то это может повториться и во второй, и в третий и так далее разы.

Потому помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев был вынужден прокомментировать слова Григоряна.

Так, комментируя заявление о том, что, якобы, Россия передала Карабах Азербайджану, он отметил: «Данное заявление секретаря Совета безопасности Армении является ничем иным, как попыткой прикрыть поражение предыдущего и нынешнего военно-политического руководства Армении, переложить вину на других и оправдать себя».

По словам Хикмета Гаджиева, «сказав свое слово на поле боя, азербайджанская армия разгромила армянскую армию в 44-дневной Отечественной войне, одержала полную военную победу, положила конец 30-летней военной оккупации Армении и заставила Армению подписать акт о капитуляции».

«Руководство Армении признало, что в рядах ее армии было более 10 тысяч дезертиров. В результате антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, менее чем за 23 часа остатки армянской армии, продолжавшие незаконно находиться на территории Азербайджана, были разоружены, и Карабах был полностью освобожден.

С сожалением отмечаем, что подобные заявления являются свидетельством того, что мечты о реваншизме все еще остаются в сознании военно-политического руководства Армении. Мы советуем лицам в военно-политическом руководстве Армении полностью отказаться от фантазий о ревизионизме и реваншизме и положить конец политике милитаризации, чтобы не повторять исторических ошибок», — сказал он.

Заявление Григоряна прокомментировала также официальный представитель МИД России Мария Захарова. А вот тут начинается самое интересное.

Захарова на еженедельном брифинге на просьбу журналиста высказать свое мнение по поводу спича Григоряна, не преминула «выстрелить» оскорбительной репликой в адрес последнего:

« Я считаю, что есть вещи, которые невозможно комментировать, не имея медицинского образования. Он такое заявил? А в каком году это произошло? Как этот человек называется? Хочется вернуть тот тезис, который был придуман с той стороны: возможно, речь идет о какой-то секретарше», — сказала она.

Пока, вроде все нормально. Как говорится, это «терки» между Захаровой и Григоряном, в частности, и Россией и Арменией, в целом. И нас это не касается. А вот дальше сия дама не первой свежести с отекшим от продолжительных запоев лицом брякнула следующее: «Являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ.

Граждане Армении защищали свою территорию, отдавали свои жизни, полагали это исторически важным. Они ведь знали, за что идут в бой, за что жертвуют своим благополучием, обрекают своих жен и детей на вдовство и сиротство. И как можно их память таким циничным образом предавать, обнулять то, что ранее и, думаю, сейчас в Армении называлось подвигом».

Госпожа Захарова, вы сбрендили?! О какой «своей» территории Армении идет речь? Весь 30-летний конфликт, 44-дневная война, антитеррористические меры шли исключительно на территории Азербайджана. И граждане Армении, которые вели боевые действия на нашей земле, называются оккупантами, и никак иначе.

Или может Мария Захарова, подобно Пашиняну, считает, что Карабах — это Армения, и точка? В таком случае, она фактически дезавуирует президента Путина, который признавал и признает территориальную целостность Азербайджана.

Так что же это было: ляп Захаровой или бред «с бодуна»? Дипломат должен взвешивать каждое свое слово, и прежде, чем говорить, сто раз подумать. Но в данном случае мы видим, что язык Захаровой опередил ее мысли.

Итак, есть два варианта: либо она сболтнула, будучи «подшофе», либо это еще большая провокация, чем заявление Григоряна. Думается, что Захаровой лучше признаться в том, что праздник Дня России – 12 июня — для нее все еще продолжается. Опровергать Путина – дело опасное …