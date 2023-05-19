Компания Apple потребовала от своих сотрудников прекратить использование чат-бота ChatGPT в своей работе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Также работникам запретили использование Copilot от Microsoft — это программа, позволяющая автоматизировать создание кода, в основе которой тоже лежит ИИ. Руководство Apple озабочено тем, что сервисы на базе искусственного интеллекта способны собирать конфиденциальную информацию, которую в них могут загрузить сотрудники компании. Дело в том, что чат-боты отправляют некоторые данные разработчикам, которые те используют для улучшения работы платформы. В марте в ChatGPT был обнаружен баг, из-за которого пользователи могли видеть историю других людей, воспользовавшихся чат-ботом. С тех пор создатели ChatGPT добавили в сервис функцию, позволяющую отключить сохранение логов.

Однако Apple не готова рисковать своими секретными разработками, поэтому использование чат-ботов в рабочих процессах было полностью запрещено. Ранее аналогичное решение было принято в JPMorgan Chase и Verizon, а сотрудникам Amazon было рекомендовано использовать лишь внутренние инструменты на базе искусственного интеллекта во избежание утечек. По слухам, Apple разрабатывает собственную ИИ-модель, которую сможет представить миру уже в ближайшем будущем.