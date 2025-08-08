Техногигант Apple столкнулся с новым иском в США. На этот раз на него подала в суд компания Fintiv, обвинив в краже запатентованных технологий Apple Pay.

В период с 2011 по 2012 год Apple консультировалась с компанией CorFire и в рамках соглашения о неразглашении (NDA) получила конфиденциальные данные о технологии «мобильного кошелька», говорится в иске, передает и reuters.com.

В 2014-м Fintiv купила CorFire в расчете на то, что Apple будет лицензировать технологию CorFire для Apple Pay. Однако та якобы украла наработки CorFire и переманила ключевых сотрудников компании перед запуском Apple Pay позже в этом году.

В иске говорится, что все ключевые функции Apple Pay, включая оплату через NFC, защиту данных и платформу для управления доверенными сервисами, основаны на разработках CorFire и теперь используется в сотнях миллионов iPhone, iPad, Apple Watch и MacBook.

В жалобе упоминается «аналогичная пагубная схема» Apple по краже коммерческих секретов у Masimo для разработки функции измерения кислорода в крови Apple Watch.

Apple обвиняется в мошенничестве и незаконном присвоении коммерческой тайны. Конкретные суммы претензий неизвестны. В своем заявлении юрист Fintiv назвал поведение Apple «одним из самых вопиющих примеров корпоративных преступлений» за 45 лет своей практики.