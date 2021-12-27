iPhone 14 Pro не получит экранный вырез, также известный как «челка», для системы Face ID, соответствующие рендеры нового гаджета были опубликованы на портале Appleinsider.

Сообщается, что изображения будущего смартфона iPhone 14 Pro были воссозданы с опорой на слова аналитика Минг-Чи Куо.

По его мнению, вместо челки у флагмана будет глазок фронтальной камеры, как у гаджетов на базе Android. Датчики системы Face ID будут спрятаны под дисплеем.

Внешний вид остальных моделей линейки iPhone 14 останется без изменений, утверждает Куо.

Кроме того, портал сообщает, что будущий смартфон от Apple будет полностью переработан. Например, задний блок камер больше не будет выступать над корпусом, а также вернутся старые круглые кнопки громкости.

Также в сети ходят слухи о том, что в 2022 году Apple откажется от модели mini в новой линейке.