Apple больше не будет использовать в новых iPhone сканер отпечатков пальцев Touch ID. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на данные китайского инсайдера из отрасли интегральных схем в Weibo.

По данным инсайдера, большая часть оборудования, использовавшегося для производства чипов ‌Touch ID‌ для iPhone, теперь окончательно отключена. Таким образом, не остается никаких причин полагать, что в ближайшее время Apple будет использовать сканеры отпечатков пальцев в смартфонах.

Самым новым смартфоном Apple, в котором используется Touch ID, является iPhone SE третьего поколения. Модель четвертого поколения, по слухам, в качестве инструмента биометрической верификации пользователей будет использовать уже более продвинутую технологию – Face ID.

MacRumors пишет, что Apple работает над подэкранным сканером отпечатков пальцев. Однако эта технология дебютирует примерно в 2026 году. Вероятнее всего, она будет отличаться от Touch ID и получит новое название.