Американской корпорации Apple потребуются три года и затраты в размере $30 млрд для переноса в США из Азии хотя 10% необходимых ей производственных мощностей, цепочек поставок для выпуска iPhone. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

«Компания, которая десятилетиями стремилась укреплять свои позиции в Китае и Юго-Восточной Азии, теперь, похоже, сталкивается с перспективой того, что ее заставят полностью изменить подход к созданию и ценообразованию iPhone», — приводит издание слова аналитика одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley Эрика Вудринга.

По данным исследовательской группы TechInsights, при сборке iPhone 16 используется 387 компонентов, включая чипы, печатные платы, аккумуляторы, провода, линзы, экраны, а также металлические и пластиковые детали. Согласно последнему обнародованному корпорацией списку за 2023 финансовый год, ее поставщиками были 187 компаний, на долю которых пришлось 98% процентов прямых расходов Apple в том году. У 169 из них производственные мощности находились в материковом Китае и на Тайване.

Хотя сборка iPhone в США, как сказал представитель Bank of America, «технически» возможна, пока неясно, «будут ли облагаться пошлинами детали, закупаемые для их производства». «Если да, то это огромная головная боль», — констатировал он.

Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, американские компании, в том числе Apple, в связи ужесточением тарифной политики Соединенных Штатов переносят производство обратно в страну. «Сейчас самое подходящее время» для этого, написал он в соцсети Truth Social.