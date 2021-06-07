Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) в целях обеспечения подрастающего поколения качественными и безопасными пищевыми продуктами, контроля за исполнением действующего законодательства в области рационального питания и продовольственной безопасности в ближайшие дни начнет проверки в дошкольных образовательных учреждениях города Баку.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Следует отметить, что в дошкольных образовательных учреждениях будет проверяться в целом состояние мест хранения пищевых продуктов на предмет их соответствия санитарно-техническим и санитарно-гигиеническим нормам.

Общественность будет проинформирована о результатах проверок.