В ответ на вторжение российских войск на территорию Украины одна из самых известных в мире хакерских группировок — Anonymous — сообщила, что она «официально объявила кибервойну правительству России». «Коллектив Anonymous находится в состоянии кибервойны против России», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter в ночь на пятницу, 25 февраля, которое сопровождалось хештегом #Ukraine.

Позднее хакеры Anonymous заявили, что вывели из строя сайт российского пропагандистского телеканала RT News.

Перед этим RT сообщил, что на сайты телеканала ведутся DDoS-атаки. Кроме того, вечером 24 февраля наблюдались трудности с доступом к сайтам Кремля, правительства, парламента РФ, передает «Медуза» .

Структура ФСБ по кибербезопасности (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, НКЦКИ) объявила о «критическом» уровне угрозы кибератак на российское информационное пространство из-за «военной операции» в Украине, как официальная Москва называет развязанную ей войну на территории соседнего государства. (DW)