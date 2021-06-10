Шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) заплатят штраф за участие в создании европейской Суперлиги, пишет gazeta.ru со ссылкой на Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм» выплатят примерно по 3,5 млн фунтов стерлингов. О таком решении Премьер-лига объявит сегодня.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что против английских клубов-участников Суперлиги будут введены специальные наказания, в частности, с них смогут снять 30 очков в АПЛ, а также оштрафовать на 20 млн фунтов стерлингов.