Аналитики спрогнозировали рекордное подорожание газа в Европе. Как заявила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова в беседе с РИА Новости, цены фьючерсов в настоящее время неустойчивы, они могут превысить четыре тысячи долларов за тысячу кубических метров в ближайшее время.

Эксперт связала подобную динамику с политикой санкций, поскольку европейский рынок закладывал в котировки вероятность полного прекращения поставок российского газа.

«Резкий рост цен связан с опасениями из-за поставок российского газа в ЕС, где он занимает порядка 40-45 процентов в структуре импорта природного газа. Движение могло быть усилено спекулятивным фактором, что объясняет последующее резкое падение котировок», — согласился с Беловой эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Директор по исследованиям VYGON Consulting добавила, что негативные ожидания меняются в сторону умеренного оптимизма, а официальные лица Европейского союза признают невозможность быстрого отказал от российских энергоносителей.

Галактионов полагает, что резкий скачок цен может произойти в случае обострения санкционной риторики или при ухудшении погоды в Европе, которое спровоцирует увеличение потребления газа из хранилищ, заполненных ниже нормальных уровней для сезона.

Белова добавила, что снижение котировок ниже тысячи долларов за тысячу кубометров не ожидается как минимум до конца текущего года.

Ранее издание Das Erste предсказало, что отказ от газа из России грозит закрытием заводов и нехваткой топлива для жителей в Германии. Как считает автор материала Вера Вольфсккампф, без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40 процентов от всего потребления на континенте (lenta. ru)