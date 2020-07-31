Американский зоопарк извинился за экспонат 1906 года

В США общество охраны дикой природы, под руководством которого находится зоопарк в Бронксе, извинилось за то, что в 1906 году в качестве экспоната в обезьяннике выставлялся мужчина из Центральной Африки. Об этом пишет The New York Times.

В организации отметили, что сожалеют о выставлении в зоопарке представителя народа мбути из нынешней Демократической Республики Конго по имени Ота Бенга и осуждают произошедшее.

В то время африканца в обезьяннике выставили представители зоопарка во главе с директором Уильямом Хорнадеем. Через несколько дней темнокожие священники осудили это мероприятие, назвав его позорным. Тогда мужчину направили в приют. Через 10 лет Бенга совершил суицид, пишет Газета.ру.

В 2012 году обезьянник, в котором выставлялся африканец, был закрыт.

Как известно, в последние несколько месяцев тема расизма в США стала актуальной после убийства темнокожего мужчины при задержаниии копами. В стране из-за этого прокатились протесты.