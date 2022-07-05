Сенатор США Линдси Грэм, вернувшийся из Турцию в минувшие выходные, заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы Анкара смогла купить истребителей F-16, сообщает The Hill на своем новостном сайте.

Грэм, республиканец из Южной Каролины, написал в твиттере, что у него была «продуктивная поездка» в Турцию. «Хотя у нас временами были проблемные отношения, необходимо, чтобы Турция и США предприняли шаги для укрепления связей между нашими двумя странами», — написал сенатор в Twitter.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать решение администрации Байдена продать F-16 ВВС Турции», — добавил Грэм в треде. «Эти истребители в руках наших союзников по НАТО создадут ощущение стабильности и обеспечат турецким вооруженным силам возможности, которые определенно отвечают интересам национальной безопасности Америки».

Президент США Джо Байден ранее заявил о своей поддержке продажи оружия Турции, выразив оптимизм в отношении того, что Конгресс поддержит это предложение.