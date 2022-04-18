Американские сенаторы попытаются убедить власти пяти стран осудить происходящее на Украине, пишет The Hill.

По данным издания, которое ссылается на сенатора Марка Келли, четыре сенатора и член палаты представителей США в течение девяти дней посетят Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты в целях поддержки Украины.

«Эта сильная делегация Конгресса будет иметь возможность встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать, как они могут продолжать поддерживать Украину и наших союзников по НАТО», — указано в совместном заявлении конгрессменов.

Как полагают в Вашингтоне, страны, куда собираются приехать сенаторы, недостаточно поддерживают попытки Запада «изолировать Россию».