Американские сенаторы попытаются убедить власти пяти стран осудить происходящее на Украине, пишет The Hill.
По данным издания, которое ссылается на сенатора Марка Келли, четыре сенатора и член палаты представителей США в течение девяти дней посетят Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты в целях поддержки Украины.
«Эта сильная делегация Конгресса будет иметь возможность встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать, как они могут продолжать поддерживать Украину и наших союзников по НАТО», — указано в совместном заявлении конгрессменов.
Как полагают в Вашингтоне, страны, куда собираются приехать сенаторы, недостаточно поддерживают попытки Запада «изолировать Россию».