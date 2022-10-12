Четыре члена Конгресса США прибыли на Тайвань с трехдневным необъявленным визитом во вторник.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в среду газета Taipei Times.

Ожидается, что республиканцы Брэд Уэнстрап и Майкл Вальц, демократы Сет Мултон и Кай Кахил проведут встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь, руководителем внешнеполитического ведомства Джозефом У и генеральным секретарем Совета национальной безопасности Гу Лисюном. Стороны обсудят вопросы американо-тайваньских отношений, торговлю, проблему регионального мира и стабильности.

Как отмечает газета, все четверо политиков активно поддерживают Тайвань в Конгрессе США в принятии различных законодательных инициатив.

Напряженность вокруг Тайваня резко усилилась после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории Тайваня.