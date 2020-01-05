Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун-хо стал лучшей картиной 2019 года по версии Национального общества кинокритиков США, сообщается на сайте организации.

Эта кинолента также принесла награду за лучший сценарий Пон Джун-хо и Хан Джин-вону.

Лучшим режиссером кинокритики назвали американку Грету Гервиг за драматический фильм «Маленькие женщины».

Антонио Бандераса («Боль и слава») признали лучшим актером, Мэри Кей Плэйс («Диана») — лучшей актрисой, сообщает РИА Новости.

Награду за лучшую операторскую работу получила Клэр Матон, работавшая над картинами «Портрет девушки в огне» и «Атлантика».

Национальное общество кинокритиков США, в котором насчитывается 60 членов, известно своими высокими требованиями. Его ежегодные награды — одни из самых престижных в стране.

| 2020-01-05T18:32:52+00:00 5 января 2020, 18:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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