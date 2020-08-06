Американская Zynga приобрела турецкую Rollic за $168 млн

Американская Zynga (Nasdaq: ZNGA), специализирующаяся на разработке онлайн-игр, объявила о приобретении очередной турецкой компании Rollic за 168 миллионов долларов.

О сделке сообщила в Twitter компания Zynga, передает Анадолу.

Турецкая Rollic — одна из ведущих игровых компаний в области гипер-казуальных игр.

Игры, разработанные Rollic, загружены пользователями интернет более 250 миллионов раз, что внесет вклад в профиль компании и позволит расширить долю на рекламном рынке, отметили в Zynga.

Глава Zynga Фрэнк Гибо выразил удовлетворение приобретением Rollic, отметив, что взволнован сотрудничеством с креативной командой Rollic и вступлением Zynga в сферу гипер-казуальных игр.

Основатель компании Rollic Бурак Вардал отметил, что горд вступлением в семью Zynga. «Наш профессионализм в сфере разработки гипер-казуальных игр прекрасно сочетается с качеством управления Zynga», — сказал Вардал.

На первом этапе Zynga приобретает 80 процентов компании Rollic за 168 миллионов долларов, оставшаяся 20 процентов турецкой компании перейдут американской компании поэтапно в течение трех лет.

Ранее американская Zynga объявила о приобретении турецкой компании Peak Games за 1,8 миллиардов долларов.