Азербайджан превратился в координатора энергетических поставок в балканский и юго-восточный регионы Европы. Об этом можно смело заявлять по итогам состоявшегося в Баку 3 февраля девятого заседания Консультативного совета «Южного газового коридора» (ЮГК). Азербайджан последовательно расширяет географию ЮГК, охватывая новые страны и инициируя с ними плодотворное сотрудничество.

Еще в ноябре 2022 года состоялся визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Албанию и Сербию, а в декабре – Румынию. Еще раньше, в сентябре-октябре прошлого года состоялись визиты Ильхама Алиева в Италию и Болгарию. А в январе текущего года состоялся визит Ильхама Алиева в Венгрию. Сама география визитов уже говорит о том, что Азербайджан наращивает возможности для экспорта природного газа.

Для Азербайджана очевидна приоритетность укрепления связей с балканскими странами: этот регион является основой долгосрочной экспортной стратегии в рамках проекта ЮГК, и здесь немало потенциальных покупателей азербайджанской электроэнергии.

Согласно подписанному в июле 2022 года между Азербайджаном и Евросоюзом Меморандуму о стратегическом партнерстве в области энергетики, к концу 2027 года намечено удвоение экспорта азербайджанского газа, ориентировочно до 20 млрд кубометров.

В число новых импортеров, кому в обозримом будущем станет поставляться азербайджанский газ, вскоре будет включена и Сербия. Для реализации этих планов ведется строительство интерконнектора Ниш — Димитровград — Bulgaria-Serbia Interconnector Gas Pipeline (IBS), посредством которого азербайджанский газ будет экспортироваться в Сербию через газотранспортную систему Болгарии.

Ожидается, что работы по прокладке интерконнектора IBS завершатся в 2023 году, с вводом которого появится техническая возможность для экспорта азербайджанского газа и в Венгрию. В связи с этим идут разговоры о подключении к ЮГК газопровода BRUA (Болгария — Румыния — Венгрия — Австрия) и даже сделан практический шаг к этому.

Так, 3 февраля SOCAR и румынская Romgaz заключили договор о поставках до 1 млрд кубометров газа из Азербайджана в Румынию в 2023-2024 годы. Ранее, 16 декабря 2022 года SOCAR и Romgaz подписали контракт о поставках с 1 января 2023 года азербайджанского газа в Румынию, который предусматривает транспортировку голубого топлива по газопроводу-интерконнектору Греция- Болгария (IGB) от точки выхода Комотини в Греции Трансадриатического трубопровода (TAP) и далее — по румынской части BRUA.

Также запланированы соответствующие меры по увеличению мощности TAP за счет установки новых компрессоров в Греции и Албании, причем согласно данным трубопроводной компании TAP AG, к работам по расширению TAP планируется приступить уже в 2023-2024 годах, что позволит увеличить охват новых стран поставками азербайджанского газа.

В июле 2021 года консорциум ТАР, министерство инфраструктуры и энергетики Албании и албанская газовая компания Albgaz подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому TAP спроектирует, закупит и построит для Албании точку выхода газа в городе Фиери. Порядка 215 км отрезка газопровода TAP проходит через территорию Албании, а в дальнейшем он будет продолжен проектом Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), который возьмет начало в Албании и в перспективе протянется до Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины.

Подытоживая вышеприведенное, мы приходим к логическому выводу о том, что Азербайджан превращается в крупнейшего и надежного поставщика природного газа для европейских стран. На фоне отказа Евросоюза от российских энергоносителей из-за агрессии против Украины, Азербайджан становится востребованным экономическим партнером для многих европейских стран.

Кроме этого, 17 декабря 2022 года в Бухаресте при поддержке Европейской комиссии были подписаны «Соглашения между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии». Данный проект заключается в прокладке по дну Черного моря электрического кабеля, который соединит Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию. Это означает, что Азербайджан в будущем намерен также осуществлять поставки электроэнергии в Европу. Вырабатывать электроэнергию будут ветряные электростанции, которые планируют построить в Каспийском море.

Правительство Азербайджана рассчитывает при финансовой поддержке Всемирного банка к концу 2023 года завершить разработку технико-экономического обоснования проекта прокладки подводного кабеля. Проект предусматривает прокладку линии электропередачи и кабеля цифровой связи между Грузией и Румынией мощностью передачи энергии 1000 МВт и протяженностью 1195 км.

Разница часовых поясов между Южным Кавказом и Восточной Европой составляет 3 часа. Это значит, когда в Азербайджане и Грузии уже полночь — в европейских столицах еще 9 часов вечера и им необходимо потребление электроэнергии. И вместо того, чтобы ее производить на месте гораздо выгоднее и эффективнее обеспечить переток электроэнергии оттуда, где в данный момент пик потребления уже прошел, но есть мощности для увеличения генерации.

Целью данного проекта является попытка ЕС уменьшить зависимость от энергоносителей из России. Документ базируется на взаимном интересе четырех стран, включающего консолидацию национальной и региональной энергетической безопасности и связей в Черноморском бассейне, диверсификацию источников поставок, увеличение капитализации потенциала производства возобновляемой энергии в Каспийском регионе и увеличение доли возобновляемой энергии.

Этот проект позволит диверсифицировать рынок электроэнергии Азербайджана, расширить его роль в качестве поставщика и усилить интеграцию Каспийского моря с Черным морем и Европой.

Не менее перспективным направлением энергетического сотрудничества Азербайджана со странами Евросоюза видится совместная реализация проектов по экспорту произведенного в стране водородного топлива посредством трубопроводной инфраструктуры ЮГК.

В частности, консорциум TAP и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) изучают перспективы транспортировки водорода на рынки Европы, оценивают требования к конструкциям необходимого оборудования для транспортировки посредством трубопровода TAP смеси природного газа и водорода.

В перспективе же возможна реализация амбициозных инвестиционных планов: швейцарская «дочка» SOCAR — EnergySwitzerland уже изучает возможность участия в консорциуме по строительству в Швейцарии электролизного завода мощностью до 10 МВт, где будет налажено производство водородного топлива и его розничная реализация посредством принадлежащей SOCAR сети АЗС.

Все говорит о достаточно амбициозных планах Азербайджана по кооперации с Евросоюзом, позволяющих стране выйти на новый уровень сотрудничества и укрепить свою роль в деле обеспечения европейской энергетической безопасности.