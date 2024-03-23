Страны всего мира должны сплотиться и действовать сообща, чтобы террористическая организация ИГ никогда не смогла возродиться. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможных организаторах теракта в подмосковном «Крокус сити холле».

«Мы твердо осуждаем и считаем категорически неприемлемым теракт, который произошел в Москве, и в этой связи призываем все страны взаимодействовать между собой, чтобы ИГ не смогло больше нанести удар где бы то ни было в мире», — подчеркнул Гутерриш.