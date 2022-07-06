Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде принял участие в Международной министерской конференции по свободе религии и вероисповедания в Лондоне.

Как сообщает АПА, во время конференции министр иностранных дел Лиз Трасс призвала всех объединить усилия, чтобы защитить свободу вероисповедания и показать потенциал для позитивных изменений.

Она сказала, что общества, которые позволяют своим людям выбирать религию, лучше, сильнее и в конечном итоге более успешны.

В рамках конференции шейхульислам провел двусторонние встречи. По приглашению премьер-министра Великобритании он принял участие в мероприятии, состоявшемся на «Даунинг-стрит, 10», резиденции премьер-министра Великобритании, на котором присутствовало ограниченное количество гостей.

Он встретился с государственным министром Великобритании по делам Южной Азии и Северной Африки Лордом Тариком Ахмедом. Лорд подчеркнул важность участия в конференции такой страны, как Азербайджан, играющей важную роль в сфере межрелигиозного диалога, и ее представителя. Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде рассказал об особом внимании, уделяемом Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым свободе религии и убеждений.

Аллахшукюр Пашазаде встретился с главой Англиканской церкви архиепископом Джастином Уэлби. На встрече Шейхульислам рассказал о заботе и внимании, уделяемом свободе религии и убеждений в Азербайджане, и пригласил архиепископа в Азербайджан.

Шейхульислам встретился также с заместителем генерального секретаря ООН, Верховным представителем Альянса цивилизаций Мигелем Моратиносом. Аллахшукюр Пашазаде встретился из участников конференции с главным раввином Британской еврейской общины Эфраимом Мирвисом, главой Центра Симона Визенталя Абрахамом Купером, министром информации и социального развития Казахстана Аскаром Омаровым, государственным секретарем по делам религий Румынии Виктором Опаски, министром юстиции Узбекистана Русланбеком Давлетовым, главой Мусульманской общины Финляндии Атиком Али и другими лицами.

Отметим, Международная министерская конференция по свободе религии и вероисповедания – первое мероприятие, проведенное в Великобритании в этом направлении.