Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 4 ноября отправится с визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом # сообщили в пресс-службе УМК.

Целью визита является участие в Конференции ООН по изменению климата (COP 28) на тему «Единство совести: солидарность религиозных лидеров во имя планетарного возрождения».

Конференция пройдет 6-7 ноября в Абу-Даби и посвящена оценке климатического кризиса с духовной точки зрения, а также демонстрации совместной ответственности различных религий за сохранение, спасение планеты Земля, которая является нашим общим домом.

В рамках мероприятия ожидаются встречи А.Пашазаде с религиозными лидерами.