Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 4 сентября отбыл в Индию для участия в Межконфессиональном форуме G20.

Как сообщили # в пресс-службе УМК, тема форума, который пройдет в Пуне 5-7 сентября — «Установление мира и устойчивого развития на земле посредством межрелигиозной гармонии».

В рамках мероприятия Пашазаде выступит на открытии пленарного заседания Форума, примет участие в различных культурных программах, встретится с участниками и официальными лицами.

Азербайджан на межконфессиональном форуме G20 также представляет исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов.