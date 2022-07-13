Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Баку губернатором грузинского региона Квемо-Картли Георгием Дохтуришвили, сообщили в Кабмине Азербайджана.

Согласно сообщению, стороны выразили удовлетворение развитием азербайджано-грузинских отношений в различных сферах. Было отмечено, что сотрудничество между городами двух стран играет важную роль в расширении двусторонних связей. С этой точки зрения была подчеркнута важность меморандумов о сотрудничестве, которые будут подписаны между городами Азербайджана и Грузии в рамках визита грузинской делегации.

Стороны обсудили и перспективы сотрудничества Азербайджана и Грузии в торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и других сферах.