Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян на встрече со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом в Анкаре намерен обсудить проблему, связанную с закрытием Турцией воздушного пространства для армянских авиакомпаний.

«Сегодня спикер парламента Армении Ален Симонян встретится в Анкаре со спикером парламента Турции. Он намерен поднять на встрече вопрос о закрытии Турцией воздушного пространства. Надо решать настоящие проблемы, а проблема в том, что армянские перевозчики не могут использовать воздушное пространство, что создает проблемы», — заявил глава комиссии армянского парламента по внешним отношениям Саркис Ханданян на брифинге в четверг.

В среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция закрыла воздушное пространство для полетов армянских самолетов в третьи страны «в ответ на провокацию с установкой в центре Еревана памятника «Немезис».

В среду премьер Армении Никол Пашинян заявил, что закрытие Турцией своего воздушного пространства для совершающих полеты в третьи страны армянских самолетов является больше проблемой Армении, нежели Турции. Он отметил, что Армения почти никогда не руководствовалась своими экономическими интересами, а эмоциями.

Как сообщалось, спикер парламента Армении находится в Анкаре, где принимает участие в саммите глав парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества в связи с 30-летием основания ассамблеи, а также работе пленарного заседания генассамблеи ОЧЭС. (Спутник-Армения)