Алексей Навальный не получает никакой медицинской помощи, заявили его адвокаты

Российский политик Алексей Навальный, голодающий в колонии на протяжении трех недель, не получает никакой медицинской помощи. Об этом сообщили во вторник, 20 апреля, его адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. Как заявила журналистам Михайлова вблизи колонии во Владимирской области, Навальный очень слаб, ему трудно говорить и сидеть. Тюремные медики не предоставляют Навальному никакого лечения, подчеркнула она и призвала перевести оппозиционера в гражданскую больницу в Москве.

В свою очередь Вадим Кобзев написал в соцсетях, что Алексей Навальный «находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима». После госпитализации 18 апреля ему с четвертого раза поставили капельницу с глюкозой, а 19 апреля «три медсестры предприняли шесть попыток сделать еще одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену», заявил Кобзев и добавил, что иного лечения его подзащитному предоставлено не было. (DW)