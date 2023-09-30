Центральные власти Азербайджана направили в Ханкенди очередную бригаду медицинской помощи.

Как передает карабахское бюро Report, сегодня 5 автомобилей скорой медицинской помощи вместе с медперсоналом были отправлены в Ханкенди с целью организации работы скорой медицинской помощи и обследования.

Бригада скорой медицинской помощи была направлена по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Отметим, что после антитеррористических мероприятий локального характера, с целью удовлетворения нужд проживающих в Карабахе армян, наряду с топливом, продовольствием и другими предметами снабжения, уделяется особое внимание и работе по обеспечению населения необходимыми медицинскими услугами.

Отправка бригады скорой медицинской помощи 30 сентября была осуществлена именно в этих целях.