Алексей Блюминов: «Надо ли самой Украине быть разменной монетой в играх сверхдержав?»

Сейчас в Украине с нетерпением ждут дату 15 марта. Журналисты, аналитики выдвигают разные версии о том, что произойдет в этот день. Одна из версий – 15 марта начнется война на Донбассе. При этом ряд украинских политиков даже намекают на это.

Со своей стороны, официальный Кремль сделал заявление и предостерег Киев «от неразумных шагов на пути эскалации конфликта». Будет война или нет, покажет 15 марта, но, какие процессы сейчас развиваются в Украине, в украино-российских отношениях рассказал в интервью # украинский политолог Алексей Блюминов.

— Почему сейчас, так часто говоря о возможной войне на Донбассе, упоминают 15 марта? Что ожидается?

— О том, что ожидается 15 марта нужно спрашивать не у меня, а у автора вброса про 15 марта — как дату некоего знакового события — Дмитрия Гордона. На этот счет есть множество версий, самая распространенная из которых состоит в том, что в этот день якобы должно выйти в свет давно анонсированное «разоблачение» от авторов Беллингкэт о якобы имевшей место причастности окружения Зеленского к срыву якобы готовившейся украинскими спецслужбами спецоперации по задержанию бойцов российской ЧВК, которые засветились в Минске летом минувшего года накануне президентских выборов в Беларуси.

Насколько эта версия окажется верной, увидим уже 15 марта. Благо, ждать осталось недолго. Что до возможной активизации войны на Донбассе, то об этом на моей памяти с момента подписания вторых минских соглашений в 2015 году говорят не в первый раз — где-то с регулярностью раз в полгода. Происходит это обычно тогда, когда не прекращающиеся закулисные переговоры между Киевом и Москвой по какой-то причине заходят в тупик, и одна из сторон или обе сразу включают пропагандистское нагнетание с целью оказать психологическое давление на противника. Но как видите, никакой активизации военных действий на Донбассе нет. А вялотекущие артдуэли, какие-то перестрелки, засылка ДРГ на территорию противника, обстрелы населенных пунктов на периферии и вдоль линии разграничения — все это не прекращалось там никогда. Уменьшалась или увеличивалась лишь интенсивность.

-С чем связана нынешняя активизация милитаристских слухов и пропагандистской истерики?

-Могу лишь предположить. На мой взгляд, новая администрация Байдена в США прощупывает Москву на предмет возможной слабины. Сейчас вот говорят о новом пакете санкций — теперь в отношении российского госдолга. Пригожина объявили в розыск ФБР — но эта история совсем анекдотическая. Идут позиционные бои вокруг достройки «Северного потока-2».

Недавняя публикация в Нью-Йорк Таймс о кибератаках против русских со стороны американцев. Попытка использовать против Кремля кейс Навального на данный момент успехом не увенчалась. Разнокалиберные российские пропагандисты посылают на Запад мессиджи вроде того, что мол, Москва готова к более серьезному разрыву отношений с Западом, и что это, мол, лишь развяжет руки путинским силовикам в плане закручивания гаек внутри страны.

Плюс осенью в РФ думские выборы. Все это уже используется для взаимного прощупывания «на слабо» между Вашингтоном и Москвой. Донбасс и Украина — одна из таких площадок. Тут к соображениям большой международной политики добавляются свои местечковые резоны. Скажем, у Зеленского катастрофически падает рейтинг. Превратившись в Порошенко-2, он не приобрел сторонников среди националистической части общества, но атаками на Медведчука оттолкнул от себя условно пророссийскую часть.

Сейчас Зеленский пытается компенсировать исчезновение общественной поддержки бряцанием пропагандистскими мускулами и вошел во вкус внесудебных решений, бьющих по оппонентам. Все эти еженедельные заседания СНБО, санкции против собственных граждан без предъявления доказательств и так далее. А теперь вот еще и фильм Биллингкэт, который ударит по президентскому окружению. Многие уверены, что силовое крыло в окружении Зеленского посоветует ему перекрыть негативный резонанс от разоблачений Биллингкэт испробованным еще при Порошенко методом военной мобилизации. То есть, они вполне могут начать какие-то боевые действия на Донбассе для мобилизации электората под патриотическими лозунгами и отвлечения внимания от своих провалов.

Другое дело, что этот путь очень рискованный, прежде всего, для Зеленского. Потому что может случиться так, что вместо мобилизации вокруг главнокомандующего произойдет консолидация его противников с лозунгами о том, что главнокомандующий — предатель. То есть, условно «армянский» вариант. То, что мы видим сейчас в Ереване. Я уже не говорю о том, что шансов победить в такой войне у Зеленского – нет. Теоретически Украина еще может нанести поражение корпусам сепаратистов. Но вслед за этим в игру вступят уже регулярные войска РФ. А против них Украина не потянет.

— Какую роль в возможной войне Украины против России будет играть НАТО и США?

— Я не думаю, что Украина готова к войне с Россией. Это чистая авантюра. Просто сравните техническую оснащенность обеих армий, их численность, размер резерва, военные бюджеты. Плюс экономика. Сейчас нефть дорожает, соответственно экспортные доходы РФ растут каждый месяц. Если такое положение дел сохранится, то у России будет бездефицитный бюджет. А Украина в это время выпрашивает миллиард у МВФ, причем, пока безрезультатно. Единственная страна из ближайшего окружения, с которой способна победоносно воевать Украина — это Молдова. И то, ровно до тех пор, пока за нее не вступится соседняя Румыния.

НАТО и США не будут играть никакой роли кроме той, что уже играют. Они заинтересованы в том, чтобы держать Украину в орбите своего влияния, создавая у границ России эдакую потенциальную занозу, которая будет отвлекать российское внимание и ресурсы в рамках большой игры международного уровня.

Но это планетарный расклад. Где Украина для НАТО — лишь один из множества локальных фронтов. И никто всерьез не рассчитывает на то, что Украина победит Россию. А вот отвлечь ресурсы, которые могут критически понадобиться в другом месте — вполне. Думаю, на это и расчет. Вот только надо ли самой Украине быть разменной монетой в играх сверхдержав? Не уверен.

— Многие эксперты считают, что данная война будет при поддержке Турции. Насколько данный сценарий реалистичен?

— Турецкие советники, как говорят некоторые эксперты, и так уже сотрудничают с украинским Минобороны и встречаются на уровне СНБО. Украина закупает или собирается закупать (тут надо анализировать ход выполнения конкретных контрактов) турецкие беспилотники и винтовки. Но воевать за украинцев турки не будут. Это однозначно. К тому же, у Эрдогана своя игра с Путиным. Там переплетение соперничества, конкуренции и одновременно прагматичных интересов (например, проект АЭС Аккую или закупка С-300). Так что не все так однозначно. И называть Эрдогана полным союзником Киева, я бы не стал.