Александр Непомнящий: «Байден очень напоминает бывшего генсека КПСС Черненко»

Интервью # с израильским политическим обозревателем, публицистом Александром Непомнящим

— Госсекретарь США Майк Помпео совершил визит в Израиль. В чем была его основная цель и как Вы оцениваете итоги этого визита?

— Госсекретарь США Майк Помпео совершил большую поездку на Ближний Восток и визит в Израиль был одним из пунктов этой его большой поездки. В ее рамках имела место встреча Помпео в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом аз-Зайяни. Цель этой встречи — укрепление стратегического, военного и экономического союза между Израилем и рядом государств, в числе которых Бахрейн, ОАЭ, Судан и, видимо, хотя это пока официально не подтверждено, Саудовская Аравия. Этот союз, помимо очевидных экономических преимуществ, имеет совершенно явную военную цель. Это противостояние двум силам — исламистскому движению «Братьев-мусульман» и режиму аятолл в Иране.

Кроме того, впервые за всё время существования отношений между нашими странами Госсекретарь США прибыл на территорию еврейского населённого пункта в Иудее и Самарии. Это фактическое признание еврейского суверенитета в районах, освобождённых 53 года назад в ходе Шестидневной войны. Плюс, Помпео заявил, что США признают антисемитским движение, выступающее за бойкот Израиля и отказ от инвестиций в эту страну. Все это является, безусловно, очень важными шагами, которые говорят о том, что несмотря на шаги, которые могут иметь место в дальнейшем, союз Израиля и указанных выше арабских государств, продолжает развиваться и укрепляться, даже если новая американская администрация попытается как-то расшатать данный союз.

— В этой связи напрашивается вопрос о том, как Вы оцениваете итоги президентских выборов в США и итоги президентского правления Дональда Трампа в плане развития американо-израильских отношений?

— На данный момент можно говорить только о том, что в США состоялись президентские выборы. Их окончательных итогов пока нет. Действующий президент США Дональд Трамп считает итоги выборов фальсифицированными и намерен добиваться через суд обжалования их итогов в ряде штатов. Если все пойдет так, как планирует Трамп, то «республиканские» штаты переизберут его президентом США. В этих условиях преждевременно говорить об окончательных итогах президентских выборов в США. Но уже сейчас можно утверждать, что администрация Трампа была самой дружественной к Израилю администрацией в Белом Доме. За всю историю существования нашего государства ни один американский президент не сделал столько хорошего, сколько сделал Дональд Трамп. Кроме того, именно он стал тем президентом, который содействовал созданию союза Израиля с целым рядом арабских государств.

— А если Трампу не удастся переизбраться на пост президента США, то какие ожидания в Израиле от Байдена, которого уже поздравили с победой лидеры многих государств мира?

— Да, мы понимаем, что шансы Байдена стать следующим президентом США весьма высоки. И руководство Израиля уже готовится к тому, что вместо дружественной администрации Белого Дома при президенте Трампе ему придется иметь дело с откровенно враждебной администрацией Белого Дома при президенте Байдене. При этом, Байден лично мне очень напоминает бывшего генсека КПСС Константина Черненко, про которого в советское время шутили, что он вступил на высокую должность не приходя в сознание. Байден стар и болен, и никто не знает, сможет ли он исполнять обязанности президента США. Скорее всего, за ним будут стоять Камилла Харис и иные люди экс-президента США Барака Обамы. А это означает поддержку со стороны Соединенными Штатами движения «Братьев-мусульман» и режима аятолл в Иране. Плюс, это означает политику давления на Израиль в палестинском вопросе в условиях, когда палестинская сторона отказывается признавать право еврейского государства на существование. Естественно, что это неприемлемо для нас. Впрочем, думаю, что этим планам как раз и будет противостоять союз Израиля и группы арабских государств. Думаю, что вместе мы сумеем выстоять перед возможным давлением со стороны новой администрации Белого Дома.

— Напоследок не могу не спросить о том, как в Израиле оценили итоги войны в Нагорном Карабахе, которая завершилась подписанием трехстороннего договора между Азербайджаном, Арменией и Россией?

— Признаюсь, что войне в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией не придавалось первостепенного, огромного значения. Но, в нашей стране было известно, что Азербайджан одержал победу в этой войне, используя израильское оружие. А это говорит о том, что оно очень высокого качества. Кроме того, в Израиле живет гораздо больше выходцев из Азербайджана, чем из Армении. Соответственно, их голоса были слышны сейчас гораздо громче и они выражали радость за победу Азербайджана.

При этом, в Израиле очень опасаются того, что по итогам этой войны влияние Турции на Азербайджан серьезно возросло. Что, в свою очередь, может негативно повлиять на те замечательные деловые, экономические, политические и просто человеческие отношения, что есть ныне между Израилем и Азербайджаном. Ведь ваше государство, помимо того, что является важным экономическим партнером Израиля, имеет большую границу с Ираном, который враждебно относится к еврейскому государству.