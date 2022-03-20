Есть полное ощущение, что с началом нынешней агрессии Россия почти совсем утратила позитивное влияние не только на сами народы бывших советских республик, но даже на их власти. У тех, кто не зомбирован окончательно прокремлевскими средствами массовой дезинформации, уже не осталось абсолютно никаких иллюзий относительно правящего в этой стране режима, и никто из них не хотел бы, чтобы его государство имело с ним какое-либо тесное политическое или экономическое сотрудничество. Если что и есть у властей постсоветских стран перед Путиным, это страх, места для человеческого уважения он не оставил. И теперь у бывшего советского пространства осталось несколько вариантов будущего.

Путин проигрывает войну, его лишают власти, и во главе России встают демократические силы – самый лучший из них. Тогда с этой страной можно будет строить нормальные и равноправные отношения.

Но если Путину, не дай Бог, удастся достичь своих целей в Украине, то следом он примется за все другие бывшие части СССР – об этом последние недели с уверенностью говорят многие авторитетные аналитики.

Третий вариант: если украинцам при помощи других стран мира удастся выбить его из своей страны, но режим Путина не рухнет — тогда всем постсоветским странам придется серьезно подумать о том, как избавиться от дальнейшего назойливого внимания Москвы. Еще сложнее тем, кто уже состоит в ЕАЭС, ОДКБ, Таможенном союзе – им придется думать над тем, как избавиться от членских обязательств в этих подкремлевских объединениях.

Но как скорее всего будут развиваться эти события? Какой из этих вариантов будущего больше соответствует сегодняшним реалиям?

Своими мыслями по этому поводу поделились с # известные эксперты.

Алексей Романов, российский журналист, блогер:

— Есть и четвертый вариант. Не важно, что происходит в Украине, не важно, что происходит в самой России. Важно только то, что мир изменился – стараниями Азербайджана и России снят запрет на использование силы для решения внешнеполитических вопросов.

Азербайджан год назад с помощью вооруженных сил успешно решил «карабахский» вопрос, Россия сейчас пытается таким же способом решать вопрос «украинский».

То, что в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Украине было исключением из правил, сейчас стало правилом.

Страны вновь, как и 80 лет назад, готовы выяснять отношения с помощью силовых действий. Эту логику быстрее воспринимают государства с авторитарной системой власти, но и демократии не могут позволить себе слишком долго оставаться на принципиально пацифистских позициях. Решение той же Польши вдвое увеличить размер армии говорит и об этом тоже.

Новая, силовая логика межгосударственных отношений заставляет по-новому взглянуть на проблему союзов и возможности взаимной поддержки государств. «Блоковое мышление», которое до недавнего времени считалось пережитком холодной войны, внезапно стало вновь актуальным. Дружить против кого-то – вновь необходимость.

Поэтому, я думаю, что такие союзы как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ в ближайшее время ждет не распад, а наоборот — настоящий ренессанс и выход на новый уровень. Мы видели, как впервые был задействован механизм военного реагирования ОДКБ. Видим, как интенсивно страны ЕАЭС готовятся к отказу от доллара во взаимных расчетах. Увидим и другие примеры такого сближения. Новый мир – новые правила.

Игорь Семиволос, украинский аналитик, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Будущее, вы правы, вариативно и во многом зависит от переменных, черных лебедей, которые врываются в устойчивый тренд и переворачивают все верх дном. Скажем, классический черный лебедь — это война. Путин, например, владел инициативой определять самостоятельно, когда ее начать. Ему правда мешали американцы, владевшие информацией о его планах и китайцы, проводившие олимпиаду. Но вот прекратить войну он уже не может, поскольку она развивается по своему собственному сценарию и в ней воля правителя, ее начавшего, уже не является определяющей.

Конечно, Путин может признать даже сейчас тщетность попыток покорить Украину, но тогда он будет выглядеть в глазах своих подданных полным идиотом. А что делают рабы со своим господином, потерявшем силу, хорошо известно.

Но давайте поговорим о предложенных опциях. Предположим, что Москве удается достичь каких-то ограниченных целей в Украине и он продает их своему населению как победу. Тогда, в зависимости от ситуации, под угрозой оказывается суверенитет ряда стран – от Молдовы до Азербайджана. Именно они тогда становятся целью российской экспансии. Почему? Потому что так московиты видят свои задачи – преодоление геополитической катастрофы ХХ века, другими словами, восстановление Российской империи. Но вероятность такого сценария невелика, именно из-за успешной украинской обороны. Иллюзий тут не должно быть. Верить, что московиты будут уважать суверенитет других стран, так же абсурдно, как и воспринимать серьезно утверждения Лаврова, что Россия не нападала на Украину.

Поэтому в интересах всех стран постсоветского пространства, не имеет значения, боится ваше руководство московитов или опасается, как можно дальше отползти от бесноватых Путина и Лукашенко. Если для Китая, который экономически в сотни раз сильнее всех постсоветских стран в целом, только разговоры о попытках обхода санкций приводят к существенному падению фондового рынка, то что говорить о других?

А продовольственная безопасность – война уже привела к формированию дефицита на рынке продовольствия и грозит голодом большей части мира. Стоит об этом подумать. Какие катаклизмы ожидают регион в этом и следующем годах? Арабская весна 2010-12 годов будет цветочками на фоне возможных потрясений.

Поэтому, да. Нужно дистанцироваться, как можно скорее и как можно дальше. И точно не дать себя втянуть в авантюру, не дать шанса московскому молоху войны сожрать очередную партию ваших сыновей, братьев и отцов. Поэтому актуальный и злободневный лозунг всех народов звучит понятно на всех языках «Геть від Москви!» — «Прочь от Москвы!», потому что там смерть.

Авигдор Эскин, израильский публицист (Иерусалим):

— Ход военных действий не выявил победных для России тенденций. Нельзя исключать возможности применения тактического ядерного оружия. Не с целью массовой гибели гражданского населения, а для эффекта устрашения, как в случае с принуждением Японии к капитуляции в 1945 году. Такой сценарий рассматривается некоторыми людьми в Москве, но отсюда вовсе не следует, что случится именно так.

В сложившейся ситуации так много иррационального и непредсказуемого, что все опции открыты. Точно определено в Книге Псалмов, что «Сердце царей в руках Всевышнего». Обычного рационального расчета будет здесь маловато.

Если Россия продемонстрирует силу и утвердит победу, то можно ожидать, что к ней потянутся многие бывшие страны СССР. Однако возможность манифестации силы в военном и экономическом аспекте со стороны России под большим сомнением. Что касается ее соседей, то осторожность, проявляемая лидером Азербайджана сегодня, представляется уместной и разумной.