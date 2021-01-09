Акции Twitter на торгах упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа

Акции Twitter по итогам торгов в США вечером 8 января упали почти на 4% после бессрочной блокировки аккаунта в этой соцсети действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу, 9 января, сообщает Fox News.

Так, по данным телеканала, днем в пятницу они торговались по $51,48, однако к 20:00 их цена составила $49,54, что на 3,77% ниже дневного уровня.

О том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблоктрован , стало известно вечером 8 января. Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещал деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.

В соцсети в этот же день исполнили свое обещание заморозив страницу избирательного штаба политика из-за публикации его заявления, в котором Трамп подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать. Соцсеть сразу удалила этот пост.

Газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации на следующий день сообщила, что действующий американский лидер пришел в ярость и «потерял рассудок» после того, как Twitter заблокировал его аккаунт.

Российский сенатор Алексей Пушков в свою очередь оценил действия руководства Twitter, заявив, что таким образом правящая элита блокирует «политически неугодный» контент в социальных сетях, а также авторов, которые его распространяют.

Ограничения работы аккаунта Трампа в Twitter начались 6 января после того, как во время штурма Капитолия сторонниками президента тот опубликовал серию твитов, в том числе видеообращение к сторонникам с призывом разойтись, при этом назвав их патриотами.

Жертвами беспорядков в Вашингтоне стали четыре человека. Несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался \.

Затем соцсеть временно заблокировала страницу, потребовав удалить три последних поста для снятия ограничения. Американский лидер в свою очередь выполнил условия.

Помимо Twitter страницы Трампа были заблокированы и в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat, пишет «Газета.ру» (iz.ru)