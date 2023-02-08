За последние 20 лет Земля переживает период активности.

Как сообщает #, об этом академик Фахреддин Гадиров сказал на общереспубликанском научном семинаре Министерства науки и образования, посвященном теме экспресс-лекций о разрушительных землетрясениях, произошедших в Турции 6 февраля.

По его словам, активизация Африканской плиты привела к активизации Арабской плиты: «В результате мы наблюдаем такие землетрясения в регионе, и, похоже, что они будут продолжаться. В Турции продолжаются афтершоки. Правда, прогнозировать землетрясение невозможно, но мы должны научиться жить с этим. Полагаем, что землетрясение в Хое также было результатом активизации Арабской плиты».