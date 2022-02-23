С середины февраля Азербайджан вступил в логистический проект по ускоренным поставкам продовольствия «Агроэкспресс». Это весьма перспективное по оценкам специалистов начинание призвано облегчить транспортировку аграрной продукции в оба направления.

Речь про специализированный сервис АО «РЖД Логистика» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) по доставке продовольственных грузов в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Эксперты оценивают объём грузовой базы «Агроэкспресса» на маршрутах МТК Север – Юг на уровне 60 тыс. тонн в год, при этом есть возможность к 2025 году нарастить его до 100 тыс. тонн. Азербайджан присоединился к проекту в начале января, а первый грузовой состав с нашей хурмой торжественно покинул станцию Ладжат Гусарского района 12 февраля.

Первым грузом, отправленным в Россию посредством «Агроэкспресс», стала плодоовощная продукция, а именно азербайджанская свежая хурма, которая пользуется большим спросом на российском рынке. Вслед за этим в начале недели из Астары по транспортному коридору «Север-Юг» отправился второй состав уже с новой партией азербайджанской сельхозпродукции, а летом к нам из России последует состав с картофелем и мукой.

По мнению экономиста Асимана Гулиева, отечественный агропром успешно справится с задачей в русле увеличения поставок сельхозпродукции на рынки северного соседа. Тем более, что местная сельхозпродукция пользуется в России достаточно высоким спросом, комментирует он в беседе с #:

«Сегодня в большинстве российских регионов наблюдается стабильно растущий спрос на азербайджанские фрукты, овощи, особенно переработанную сельхозпродукцию. При этом поставки ее в Россию железнодорожным транспортом имеют давнюю историю. Еще в бытность Советского Союза в 70 – 80 гг. наша сельхозпродукция доставлялась по железной дороге в центральную Россию и регионы, где не выращиваются южные фрукты и овощи.

В рамках этого проекта выделяют Губа-Хачмазский район, поскольку он приграничный. Но здесь нужно помнить, что длительное время именно из Лянкяран-Астаринского района поставлялись по железной дороге ранние овощи и фрукты, особенно цитрусовые в Москву, Санкт-Петербург и другие части России. Причем, в этом направлении работала хорошо налаженная логистика, вагоны-рефрижераторы возили раннюю сельхозпродукцию на московский и прочие рынки с ведущих сельхозпредприятий Лянкярана и Астары. Хочу сказать, что потенциал у железнодорожной логистики и сервиса и агроэкспрессов большой, а сам проект имеет хорошие перспективы».

Мы получаем из России главным образом зерновые. В свою очередь, Азербайджан поставляет туда раннюю сельхозпродукцию в марте и апреле. Само собой разумеется, железная дорога в этом случае самый удобный и эффективный транспорт, а с возобновлением давних транспортных традиций связаны ожидания развития бизнеса, уверен аналитик:

«Наконец, от этого выиграют не только предприниматели. С развитием логистики связаны ожидания нормализации внутреннего рынка. За последние годы в нашей стране появилось свыше 50 агропарков. Беспрепятственный экспорт их продукции на внешние рынки откроет дорогу на местном рынке для мелких и средних фермерских хозяйств. Все это в итоге поспособствует стабилизации цен и предложения, одновременно стимулируя развитие крупных аграрных комплексов и небольших субъектов бизнеса на селе. Полагаю, в перспективе у нас появятся агропарки, которые будут систематически обеспечивать российский рынок ранней сельхозпродукцией, цитрусовыми и пр.».

Ко всему прочему, перевозки агропромышленной продукции из Азербайджана позволят нарастить объемы экспорта по маршрутам международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг и привлечь к участию соседние страны.

Напомним, что вопросы развития сотрудничества и расширения взаимодействия в рамках проекта «Агроэкспресс» активно обсуждались в рамках двух расширенных деловых миссий, прошедших во второй половине прошлого года под эгидой АО «Росэксимбанк» при поддержке Азербайджано-российского делового совета. Как видно, переговоры завершились успешно. Среди преимуществ проекта дополнительные конкурентные условия доставки и снижение издержек за счет ликвидации перегрузочных операций по пути следования товаров.

В свою очередь конкурентоспособность экспортных товаров во многом обеспечивают эффективные схемы их транспортировки и распределения. Проект «Агроэкспресс» достигает именно этой цели и поспособствует продвижению нашей сельхозпродукции на внешних рынках. Развитие таких комплексных логистических сервисов на маршрутах МТК «Север – Юг» в ближайшей перспективе позволит местным аграриям нарастить поставки не только в Россию, но по всему маршруту следования международного транспортного коридора. Что же касается российских производителей, для них это перспективы расширения сотрудничества со странами Каспийского бассейна, Персидского залива и Южной Азии.

Отправка агроэкспрессов — это идеальный вариант для отечественных производителей, которые не могут позволить себе поставлять более 1-3 контейнеров. И если ранее необходимо было собирать полностью состав, то сейчас можно присоединить свой груз к транзитному поезду, что идет по заданному маршруту раз в неделю. Благодаря этому проекту диверсифицируются торговые возможности наших стран, а регулярность поставок посодействует укреплению наших торгово-экономических связей.