Агенты ФБР арестовали жителя Нью-Йорка

Житель Нью-Йорка Никола Монкада арестован в понедельник по подозрению в причастности к произошедшим 6 января беспорядкам в здании Конгресса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте нью-йоркского представительства ФБР.

«Николас Монкада арестован за участие в нападении на здание Конгресса США, где наши законодатели выполняли возложенные на них конституцией обязанности, — указывается в сообщении. — ФБР продолжает выполнять свою задачу — выявить всех участников, чтобы они понесли ответственность за свои действия. Всем тем, кто все еще думает об использовании насильственных методов в отношении наших государственных органов, мы советуем воздержаться от таких действий».

Как сообщила телекомпания ABC, Монкада, проживавший в Нью-Йорке в районе Стейтен-Айленд, был арестован агентами ФБР в понедельник утром.

Ссылаясь на данные расследования, телекомпания сообщила, что он был опознан преподавателями и студентами Технологического института дизайна одежды (Fashion Institute of Technology), в котором учился, по видеосюжетам, которые Монкада снимал в здании Конгресса США во время беспорядков и размещал в соцсетях.