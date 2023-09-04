Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) запросило 1 млрд долларов на оказание помощи жителям Судана, решившим покинуть страну после начала на ее территории вооруженных столкновений в апреле 2023 года.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе организации.

«УВКБ и 64 гуманитарные организации сегодня запросили 1 млрд долларов для того, чтобы обеспечить необходимую помощь и защиту более 1,8 млн беженцев, которые, как ожидается, прибудут в пять пограничных с Суданом стран до конца 2023 года», — говорится в сообщении организации.

Согласно УВКБ, уже внесенных пожертвований в рамках чрезвычайного регионального плана помощи беженцам будет недостаточно, они покроют «лишь 19% возросших потребностей» в гуманитарной помощи.

Отмечается, что запрашиваемые средства предполагается потратить на обеспечение беженцев водой и продовольствием, денежным довольствием, а также на оказание им медицинских услуг и размещение в местах временного проживания.