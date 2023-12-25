Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия заявил, что Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) внесло запрос о призыве на фронт еще 500 тысяч военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, правительство страны должно было внести законопроект о мобилизации в понедельник, 25 декабря, но этого не произошло. Депутат считает, что кабмин еще не завершил свою часть работы над документом.

Арахамия подчеркнул, что Рада ожидает уже готовый законопроект, который можно будет обсудить на комитете. Он добавил, что военные нуждаются в решении своих проблем, а общество хочет услышать ответы на все «чувствительные» вопросы.