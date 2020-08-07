Афроамериканец впервые возглавил ВВС США

Генерал Чарльз Браун-младший занял пост начальника штаба ВВС, став первым в истории США чернокожим начальником рода войск, сообщает Голос Америки.

«Это исторический день для нашей страны, и я воспринимаю этот момент со всей серьезностью», – сказал Браун на церемонии передачи командования на базе Эндрюс под Вашингтоном.

Браун поблагодарил летчиков-афроамериканцев, служивших до него, за то, что они вдохновляли его и других военнослужащих, в том числе так называемых «пилотов Таскиги» – первых чернокожих военных летчиков, которые сражались во время Второй мировой войны.

«Именно из-за тех испытаний и невзгод, что пережили они, преодолевая барьеры, я могу обратиться к вам сегодня в качестве начальника штаба ВВС», – сказал он.

Браун сменил на посту генерала Дэвида Голдфейна, который уходит на пенсию после 37 лет службы.

Голдфейн назвал Брауна «настоящий воином», «лидером» и своим другом.