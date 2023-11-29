Президент Украины Владимир Зеленский одержал победу в номинации «Мечтатели» среди наиболее влиятельных деятелей Европы по версии авторитетного издания Politico. Украинского лидера назвали «марафонцем».

Об этом стало известно во время трансляции мероприятия, где и объявляют наиболее влиятельных деятелей Европы. Отметим, что на второе место в категории «Мечтатели» издание поставило российского политика Алексея Навального. Также в ней оказались президент Чехии Петр Павел, президент Европейского парламента Роберта Мецола и другие деятели.

«Винстон Черчилль. Мартин Лютер Кинг младший. Нельсон Мандела. Время от времени появляется лидер, единолично меняющий ход истории, но не силой своей армии или экономики, а силой своих слов. Таким лидером является Президент Украины Владимир Зеленский», – подчеркнуло издание.