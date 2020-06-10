Афроамериканец впервые стал начальником штаба ВВС США

Сенат Конгресса Соединенных Штатов одобрил назначение на должность начальника штаба военно-воздушных сил афроамериканца генерала Чарльза Брауна, передает агенство Анадолу.

Отмечается, что впервые данный пост займет темнокожий военный. Никто из сенаторов не проголосовал против кандидатуры Брауна.

С назначением Брауна афроамериканец вновь с 1993 года войдет в состав Комитета начальников штабов американских ВС, когда его председателем был ставший позже госсекретарем Колин Пауэлл, говорится в материале.

Данное назначение произошло на фоне массовых протестов в США.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки по всей стране.