Африканский союз (АС) призывает все стороны, вовлеченные в конфликт в Судане, прекратить огонь и найти политический выход из нынешней ситуации. Об этом говорится в заявлении председателя Комиссии АС Мусы Факи Махамата, опубликованном в субботу на портале организации, передает ТАСС.
«Африканский союз с большой озабоченностью следит за развитием событий в Судане и призывает суданские стороны найти справедливое политическое решение для кризиса, возникшего после переворота 25 октября 2021 года, — подчеркивается в тексте. — И сейчас, когда развитие событий движется в сторону вооруженного насилия для решения политических разногласий, АС призывает всех участников конфликта, включая вооруженные силы и в особенности силы быстрого реагирования, немедленно прекратить разрушение страны и кровопролитие в течение последних дней [священного для мусульман] Рамадана».
Факи Махамат обратился также к международному сообществу с просьбой немедленно удвоить усилия с тем, чтобы убедить все стороны нынешнего противостояния в Судане прекратить огонь и сесть за стол переговоров.