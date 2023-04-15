«Африканский союз с большой озабоченностью следит за развитием событий в Судане и призывает суданские стороны найти справедливое политическое решение для кризиса, возникшего после переворота 25 октября 2021 года, — подчеркивается в тексте. — И сейчас, когда развитие событий движется в сторону вооруженного насилия для решения политических разногласий, АС призывает всех участников конфликта, включая вооруженные силы и в особенности силы быстрого реагирования, немедленно прекратить разрушение страны и кровопролитие в течение последних дней [священного для мусульман] Рамадана».

Факи Махамат обратился также к международному сообществу с просьбой немедленно удвоить усилия с тем, чтобы убедить все стороны нынешнего противостояния в Судане прекратить огонь и сесть за стол переговоров.